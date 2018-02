GUERRA A GOOGLE E FACEBOOK

lunedì 5 febbraio 2018NEW YORK - Un gruppo di esperti di tecnologia, ex dipendenti dei colossi Facebook e Google, allarmati dagli effetti negativi dei social network e degli smartphone, si sono coalizzati per sfidare le compagnie che hanno contribuito a costruire. Il gruppo, rivela il quotidiano ''New York Times'', ha deciso di creare un sindacato, il ''Center for Humane Technology'' (centro per la tecnologia umana) che, insieme al comitato di controllo sui media ''Common Sense Media'', sosterra' campagne contro la dipendenza da tecnologia, a cominciare da 55 mila scuole pubbliche negli Stati Uniti. La campagna si intitola ''La verita' sulla tecnologia'' e sara' finanziata con 7 milioni di dollari da ''Common Sense Media'' e altri fondi che raccogliera' il ''Center for Humane Technology''. Contribuiscono con 50 milioni di dollari anche il gruppo Comcast e DirectTv. Lo scopo e' educare gli studenti, i genitori e gli insegnanti sui rischi legati alla tecnologia, come la depressione derivante da un uso sfrenato dei social network. Il tema e' diventano di grande attualita' nel paese e a gennaio 2018 due grandi gruppi di Wall Street hanno chiesto alla Apple di studiare gli effetti sulla salute dei suoi prodotti, nonche' di semplificare la limitazione per l'accesso di bambini ai loro iPhone e iPad. Pediatri e specialisti della salute mentale hanno chiesto a Facebook la scorsa settimana di chiudere il servizio di messaggistica istantanea pensato per bambini a partire dai 6 anni. Gruppi di genitori hanno, infine, lanciato l'allarme sul servizio YouTube Kids, un prodotto indirizzato a bambini che a volte mostra contenuti che possono turbare.