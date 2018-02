BREXIT SENZA UNIONE DOGANALE

lunedì 5 febbraio 2018LONDRA - Il primo ministro britannico, Theresa May, nella serata di ieri domenica 4 febbraio ha categoricamente escluso che dopo la Brexit la Gran Bretagna possa restare nell'unione doganale europea: tutti i principali quotidiani del paese oggi riportano la decisa presa di posizione della premier, vista come un modo per soffocare sul nascere la ribellione contro la sua leadership da parte degli esponenti euroscettici nel governo e nel Partito conservatore. Il quotidiano ''The Telegraph'' in particolare ricorda che il Gabinetto britannico questa settimana terra' due cruciali riunioni dedicate ai negoziati in corso con l'Unione Europea sul futuro dei rapporti commerciali dopo il divorzio della Gran Bretagna e sottolinea come negli scorsi giorni erano andati crescendo i timori che i deputati conservatori piu' euroscettici stessero preparando un colpo di mano per disarcionare la May, se la premier avesse in qualsiasi modo ceduto alle pressioni ed alle richieste dell'Ue e dei membri piu' filo-europei del suo governo. Cosicche' ieri sera una fonte dell'ufficio del primo ministro al No.10 di Downing Street ha dichiarato: ''Noi dobbiamo restare liberi di poter sottoscrivere accordi commerciali con il resto del mondo''; ed ha ripetuto due volte che ''non e' la nostra politica restare all'interno dell'Unione doganale'' dell'Ue. Coerentemente con questa resa di posizione, riferisce il ''Telegraph'', oggi lunedi' 5 febbraio il ministro per il Commercio internazionale, Liam Fox, annuncera' di aver nominato due alti diplomatici e di aver affidato loro l'incarico di elaborare piani per stringere accordi commerciali con paesi al di fuori dell'Ue dopo la Brexit. Addio Ue, ma davvero.