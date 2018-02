FRANCIA: MACRON SCONFITTO

lunedì 5 febbraio 2018PARIGI - Al secondo turno delle elezioni legislative parziali che si sono tenute ieri nei dipartimenti della Val d'Oise (in Ile-de-France) e di Belfort (est), i candidati dei Repubblicani hanno battuto gli avversari della Re'publique en marche, il partito del presidente Emmanuel Macron. Ne parla la stampa francese. Il presidente dei repubblicani, Laurent Wauquiez, ha commentato i risultati attraverso un comunicato, definendo questi esiti come un ''messaggio chiaro'' inviato dalla ''vera Francia'' al presidente. ''Le vittorie di questa sera segnano una tappa importante nel rinnovamento e la riconquista della nostra famiglia'' si legge nel comunicato. A nulla sembra essere servito il sostegno dato ai candidati ''marcheurs'' dal premier Edouard Philippe e dal segretario Christophe Castaner, che avevano sostenuto con dei meeting i candidati. Dal canto loro, i Repubblicani hanno ricevuto un pieno appoggio da Wauquiez e da Valerie Pecresse, la presidente dell'Ile-de-France, che si sono mobilitati per aiutare i loro candidati. Secondo ''Libe'ration'' si e' trattato di un ''test'', sia per il partito presidenziale che per la destra. Debole l'affluenza: 28,91 per cento a Belfort e 19,09 per cento nella Val d'Oise.