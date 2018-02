GERMANIA: NIENTE GOVERNO

lunedì 5 febbraio 2018I Cristiano democratici tedeschi (Cdu), i Cristiano sociali (Csu) e i Socialdemocratici (Spd) si preparano a intraprendere l'ultima, difficile fase dei negoziati politici per una nuova coalizione di governo. Secondo le informazioni fornite dal partito, la Csu ha posticipato a data da definirsi la riunione dei suoi vertici proprio a causa delle difficolta' di giungere a un programma comune. Fra le questioni aperte ci sono gli assegni di maternita' a 1.200 euro, per un totale di 440 milioni, una migliore edilizia residenziale, con un relativo miglioramento degli incentivi e degli investimenti (fino a un miliardo di euro). Poi ci sono le problematiche inerenti il lavoro, la salute e la finanza. Tutti e tre i leader di partito si sono dichiarati prudenti circa l'esito dei negoziati. La vicepresidente dell'Spd Manuela Schwesig ha affermato che si aspetta che l'Unione sia piu' favorevole al rafforzamento delle zone rurali. ''Abbiamo promesso ai nostri membri che negozieremo fino a quando non lo otterremo, e lo faremo''. I Socialdemocratici dovranno poi presentare il risultato dei colloqui a piu' di 440.000 membri del partito per il voto di approvazione finale. A tal proposito il primo ministro della Sassonia, il cristiano democratico Michael Kretschmer (Cdu) ha criticato le divisioni interne ai Socialdemocratici in una dichiarazione alla ''Bild am Sonntag'': ''E' un totale fallimento della leadership il fatto che l'Spd sia in condizioni cosi' gravi''. Il presidente dell'Spd Schulz ha ricevuto numerose critiche circa la sua pretesa politica di una carica di ministro o vicecancelliere, soprattutto all'interno del suo stesso partito. La stampa tedesca sintetizza: niente governo per ora.