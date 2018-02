BANCHE ITALIANE SVENDONO BTP

lunedì 5 febbraio 2018Le banche italiane stanno svendendo i titoli del debito pubblico italiano ad un ritmo senza precedenti, alimentando le preoccupazioni sulla loro situazione in vista della fine del ''quantitative easing'' da parte della Banca centrale europea: lo scrive il quotidiano britannico ''The Telegraph'' citando i dati dell'agenzia di consulenza finanziaria Jeffries; secondo cui gli istituti di credito della Penisola nello scorso mese di dicembre hanno ridotto di 12,6 miliardi di euro i loro investimenti in titoli di Stato italiani e di un totale di circa 40 miliardi nell'ultimo trimestre del 2017, equivalente al 10,5 per cento dell'intero stock. La svendita arriva nel momento in cui la terza economia dell'eurozona si avvia alle elezioni politiche del 4 marzo prossimo. Secondo il ''Telegraph'' c'e' anche il timore che la robusta crescita registrata negli ultimi mesi dall'industria manifatturiera dell'Italia possa indebolirsi a causa dell'apprezzamento dell'euro, che danneggerebbe quella domanda internazionale di beni di esportazione italiani su cui si base l'attuale ripresa. Tuttavia sulle prospettive economiche e finanziarie dell'Italia le analisi degli investitori internazionali sono molto varie e discordi: il quotidiano britannico ad esempio cita Claus Vitisen di Pantheon Macroeconomics, secondo cui la debolezza dei titoli pubblici italiani sara' solo passeggera; per JP Morgan Asset Management addirittura i titoli italiani sono sottovalutati ed offrono un interessante opportunita' di investimenti, ma il fondo Bridgewater ha ''scommesso'' 3 miliardi di dollari contro. The Times riferisce che il piu' grande fondo d'investimento mondiale, lo statunitense Bridgewater vede nero sull'Italia