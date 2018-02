FONTANA: GORI IGNORANTE

domenica 4 febbraio 2018''Le liste d’attesa sono un tema su cui l’attuale Giunta regionale lombarda ha già messo in campo una serie di azioni significative per ridurle e se Gori, prima di parlare, si documentasse avrebbe scoperto che le proposte da lui avanzate sono già state adottate da tempo. Propone di aumentare l’offerta per gli esami con tempi di attesa più critici? Gia Fatto! Sono stati stanziati 11 milioni di euro per abbassare a massimo 30 giorni l'attesa per quelle più richieste e che richiedono tempi lunghi, comete esempio la visita oculistica. Parla di estendere i servizi anche nei giorni festivi? Già fatto, sono già attivi attraverso l’iniziativa 'Ambulatori aperti'''. Lo afferma il candidato per il centrodestra alla guida della Regione Lombardia Attilio Fontana. ''Chiede la valutazione dei direttori generali degli ospedali anche in base al rispetto dei tempi d’attesa? Già fatto anche questo - aggiunge - È un'azione già prevista accanto all’individuazione di un responsabile per ogni Asst che dovrà garantire il rispetto dei tempi d'attesa. Infine, parla di un incremento delle assunzioni di personale? Qui si sta scordando che è il Governo nazionale guidato dal suo partito che impedisce di farlo, nonostante la Lombardia abbia a disposizione le risorse per farlo. Caro Gori fare meglio si può e lo faremo noi grazie alla maggior autonomia che avrà la Lombardia''.