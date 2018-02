FBI STRUMENTO CONTRO TRUMP

domenica 4 febbraio 2018WASHINGTON - L'Fbi è diventato ''uno strumento in mano ad attori politici anti-Trump. Questo è inaccettabile in una democrazia e dovrebbe allarmare tutti quelli che vogliono che l'Fbi non sia di parte''. E' quanto ha scritto oggi su twitter il presidente degli Stati uniti Donald Trump, rinnovando lo scontro con il Federal Bureau od Investigation. ''L'Fbi non è stato onesto col Congresso, nascondendo molti dei fatti agli investigatori'', ha aggiunto Trump, facendo riferimento a un editoriale del Wall Street Journal di qualche giorno fa. Quanto al controverso rapporto in cui si accusa l'Fbi, che è stato autorizzato dalla Casa Bianca e realizzato da alcuni importanti membri repubblicani del Congresso, Trump commenta ancora su twitter: ''Le quattro pagine rese pubbliche venerdì riportano fatti inquietanti su come Fbi e Fisa sembrano essere stati usati per influenzare le elezioni del 2016 e il periodo successivo''. ''L'Fbi non ha informato la corte della Fisa che la campagna di Clinton aveva finanziato il dossier'', ha aggiunto il presidente Usa.