GERMANIA: POLONIA HA RAGIONE

domenica 4 febbraio 2018La Germania non sta cercando di riversare verso la Polonia una parte delle sue responsabilita' per i campi di concentramento e per lo sterminio degli ebrei nel corso della Seconda guerra mondiale. Lo ha assicurato il ministro degli Esteri tedesco, Sigmar Gabriel, secondo quanto riportato dalla stampa di Varsavia. ''Siamo convinti che solo una revisione approfondita della propria storia possa portare alla riconciliazione - ha osservato -. Cio' significa che le persone che hanno attraversato le sofferenze insopportabili dell'Olocausto possono parlare di queste sofferenze apertamente e senza restrizioni''. Gabriel ha quindi assicurato la Polonia sul fatto che ogni falsificazione della storia, incluso l'utilizzo del termine ''campi di concentramento polacchi'', viene fermamente condannata dalla Germania. Secondo il ministro degli Esteri di Berlino, l'analisi della storia e delle responsabilita' ''e' un eterno dovere morale dei tedeschi, considerando che i crimini sono stati commessi dai tedeschi e dalla Germania, anche in Polonia''. ''La Polonia e' stata privata del diritto di difendere la sua dignita', quella di una nazione che e' stata resa colpevole dei crimini commessi da un altro Stato'', ha dichiarato ieri il leader del partito conservatore al governo in Polonia, Diritto e Giustizia (PiS), Jaroslaw Kaczynski, intervenendo dopo le polemiche scatenate dall'approvazione della legge sulla memoria nazionale polacca. ''E' veramente difficile accettare questa situazione'', ha dichiarato Kaczynski citato dall'agenzia di stampa ''Pap''.