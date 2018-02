20.000 MIGRANTI IN GALERA

domenica 4 febbraio 2018''L’odio e la violenza vengono istigati da chi ha riempito l’Italia di clandestini. Se non ci fosse un’immigrazione fuori controllo e delinquenziale, certi episodi non ci sarebbero''. Così Matteo Salvini, leader della Lega, in una intervista a Repubblica commenta i fatti di Macerata di ieri, che hanno visto Luca Traini, ex candidato della Lega, sparare su un gruppo di immigrati. ''La violenza è sempre da condannare. Chi spara va in galera senza attenuanti. Ma se su 56mila detenuti 20mila sono stranieri, c’è un problema di immigrazione legato alla delinquenza'' aggiunge. ''Se c’è qualcuno che ha colpa è il governo che ha fatto entrare centinaia di migliaia di clandestini senza alcun controllo. L’immigrazione se non è gestita porta al caos, alla rabbia e allo scontro sociale - attacca invece sulle pagine di LaStampa - Lo ripetiamo da anni. Io fino al 5 marzo non sono nemmeno al governo. Non vedo l’ora di andarci per riportare sicurezza in Italia. Detto questo chiunque spari è un delinquente, qualunque sia il suo colore''. La Lega, conclude Salvini ''non è razzista. E non lo sono nemmeno gli italiani. Certe parole che sento tra la gente sono la reazione a una ingiustizia sociale percepita. Non si può pensare che in un Paese vada tutto bene tenendo i terremotati al freddo nelle casette di legno e gli immigrati al caldo nelle strutture dello Stato. C’è qualcosa che non va''.