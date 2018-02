MANCONI ALL'UNAR? PER POCO!

sabato 3 febbraio 2018''Il Governo a guida Pd ha nominato Luigi Manconi nuovo presidente dell'Unar, l'Ufficio nazionale anti discriminazioni razziali, e tutto il mondo Lgbt esulta. Manconi, non ricandidato dal Pd, e' colui che ha criticato le unioni civili perche' discriminavano i figli della coppia omosessuale. Basta questo per capire il Partito democratico di Renzi e Gentiloni da che parte sta: dalla parte di chi promuove le adozioni gay, di chi come la Boldrini vuole normare la pratica nazista dell'utero in affitto, di chi vuole cancellare mamma e papa' e imporre genitore 1 e genitore 2. Ma ai diritti dei bimbi chi ci pensa? Ai diritti e alla dignita' delle donne? Sono forse diritti di serie B? Che poi, cosa c'entra mettere un paladino di queste battaglie a capo di una struttura che dovrebbe occuparsi di discriminazioni razziali. Ancora una volta Renzi e Gentiloni hanno piegato le Istituzioni per un regolamento di conti tutto interno al Pd, per dare una poltrona a chi era stato epurato. In una vergognosa logica da campagna elettorale. Non e' stato tenuto in alcuna considerazione il lavoro portato avanti dal Comitato 'Difendiamo i nostri figli' di Gandolfini con il Dipartimento Pari opportunita'. Ancora una volta ad essere discriminati rischiano di essere le famiglie tradizionali. Ma tanto tra un mese con la Lega e il centrodestra al Governo anche all'Unar si cambiera' pagina''. Cosi' il deputato Alessandro Pagano della Lega-Salvini premier.