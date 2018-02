GERMANIA: CDU E SPD CROLLANO

sabato 3 febbraio 2018Le trattative per formare la nuova coalizione di governo in Germania entrano questo weekend nella fase decisiva, che non è detto sia positiva. Il blocco conservatore Cd-Csu guidato da Angela Merkel e i socialdemocratici della Spd si sono dati l'orizzonte temporale di questo fine settimana per chiudere il negoziato che dovrebbe dare vita a una riedizione della 'Grosse Koalition', anche se i dirigenti dei due schieramenti hanno già annunciato che le trattative potrebbero proseguire anche nei primi giorni della prossima settimana. La maggiore economia europea si trova senza governo dopo le inconcludenti elezioni dello scorso settembre, il periodo più lungo dal 1949. I sondaggi hanno sottolineato la crescente frustrazione dell'elettorato tedesco di fronte ai tempi lunghi con i quali le forze politiche stanno tentando di far nascere una nuova coalizione di governo. I consensi per la Spd sono crollati intorno al 18-19 per cento, dopo il già disastroso risultato dello scorso settembre, quando i socialdemocratici raccolsero il 20,5 per cento dei voti. In calo anche il blocco Cdu-Csu, penalizzato dalle interminabili trattative per formare una nuova colazione.