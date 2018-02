BUFALA LOTTA ALL'EVASIONE

venerdì 2 febbraio 2018''Fake news in merito alle notizie diffuse ieri sui dati sulla cosiddetta lotta all'evasione fiscale. L'entusiasmo di Gentiloni, Renzi, Boschi e compagnia per i dati diramati dall'Agenzia delle entrate sul recupero complessivo dall'evasione e' semplicemente ridicolo, perche' semmai dimostrano che nulla hanno prodotto i loro governi in termini di risultati concreti, a parte sanatorie una tantum. Il dato, pari a 13,1 miliardi nel 2013, 14,2 nel 2014 e 14,9 nel 2015, schizza a 19,0 nel 2016 e 20,1 nel 2017 solo perche' nel 2016 il fisco ha incassato 4,1 miliardi dalla voluntary disclosure e nel 2017 6,5 miliardi dalla rottamazione delle cartelle. La voluntary disclosure e la rottamazione delle cartelle, dovrebbero saperlo i nostri geni al governo, non sono assolutamente lotta all'evasione''. Lo afferma in una nota Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. ''Senza questi versamenti spontanei dei contribuenti volti a beneficiare delle sanatorie una tantum, come ha giustamente notato l'amico Enrico Zanetti, il dato del 2016 si attesterebbe a 14,9 miliardi e quello del 2017 addirittura in calo a 13,6 miliardi. Insomma: la banda dei bonus e delle una tantum colpisce ancora Una nota finale: Paolo Gentiloni, candidato del Partito democratico alle prossime elezioni e presidente del Consiglio in carica per il disbrigo degli affari correnti, dovrebbe pensare solo a fare il premier con decoro e decenza, mettendo da parte una sua partecipazione attiva alla campagna elettorale. Il ruolo istituzionale che ricopre dovrebbe indurlo a piu' corretti e responsabili comportamenti''.