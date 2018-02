BERLUSCONI: VIA TASSE CASA

venerdì 2 febbraio 2018''Il nostro obiettivo e' definito chiaramente nel programma approvato e sottoscritto da tutti i partiti del centrodestra: nessuna tassazione di tipo patrimoniale, si tassano solo i redditi. Non si tassa una seconda volta un capitale gia' tassato al momento dell'accumulo, in base al modo in cui viene investito''. Cosi' il presidente di Fi, Silvio Berlusconi, in un'intervista a Libero, in merito alla fiscalita' sugli immobili. Poi, aggiunge: ''Per quanto riguarda il settore edilizio, ne abbiamo parlato con Confedilizia e Ance, che fa ancora molta fatica, partiremo dalla prima casa, ma il nostro obiettivo e' certamente la progressiva scomparsa di ogni tassazione di questo tipo. Ci arriveremo, nel corso della legislatura. Nel frattempo introdurremo altre innovazioni importanti, come l'abolizione di gran parte delle autorizzazioni preventive. Chiunque voglia effettuare dei lavori - spiega - potra' farlo assumendosi la responsabilita' di rispettare le norme e i regolamenti in vigore. Solo in corso d'opera o a lavori conclusi ricevera' dei controlli e in caso di irregolarita' gli verra' dato un periodo di tempo per mettersi in regola. Se non rispetta questa prescrizione - conclude - a quel punto sara' multato e, solo nei casi piu' gravi, costretto all'abbattimento''.