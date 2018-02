HEDGE FUND CONTRO L'ITALIA

venerdì 2 febbraio 2018Bridgewater scommette pesante contro Piazza Affari mentre si avvicinano le elezioni del 4 marzo con il loro carico di incertezza. Il fondo del miliardario Ray Dalio, il piu' grande hedge fund al mondo, dallo scorso ottobre ha triplicato le sue posizioni al ribasso sulle societa' italiane, portandole da 1,1 a 3 miliardi di dollari (circa 2,4 miliardi di euro). Nel mirino di Bridgewater e' finita quasi la meta' delle blue chip del Ftse Mib, l'indice delle societa' a maggiore capitalizzazione: un paniere di 18 azioni (erano 8 ad ottobre) che, secondo Dalio, sono destinate a scendere. In testa alla scommessa del fondo c'e' Intesa, ''shortata'' per l'1% del capitale, davanti a Enel ed Eni (0,9% per entrambe), Unicredit, Banco Bpm, Bper e Prysmian (0,7%), Generali, Azimut e Ubi (0,6%) e, infine, Unipol, Terna, Snam, Mediobanca, Moncler, Leonardo, Fineco e Atlantia (0,5%). Ma ci sono almeno altri due fondi che in questi mesi hanno assunto posizioni ribassiste importanti, molte delle quali movimentate a gennaio all'approssimarsi delle elezioni e spesso concentrate sulle banche. Si tratta dell'hedge Aqr, che ha in piedi scommesse contro 11 societa', alcune molto consistenti, per un controvalore complessivo di 1,4 miliardi, tra cui spiccano quelle sulle banche Bper (4,31%), Banco Bpm (2,65%), Ubi (1,7%) e Unicredit (1,27%) e sui petroliferi Saipem (2,39%) e Tenaris (1,99%). E di Marshall Wace che ha puntato contro 10 societa' a partire, dai bancari Ubi (2,73%) e Banco Bpm (2,22%). Insomma, i ''mercati'' puntano contro l'Italia.