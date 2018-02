LA QUESTIONE POLACCA

venerdì 2 febbraio 2018VARSAVIA - ''La reazione dei politici israeliani e' stata troppo emotiva. Le disposizioni della legge sono state mal interpretate''. Lo afferma alla Stampa, il Vice ministro degli Esteri Marek Magierowski, che sulla controversa legge sull'Olocausto votata in Polonia spiega: ''Non sono in pericolo ne' le ricerche storiche sull'Olocausto, ne' il dibattito sulle pagine oscure della nostra storia comune, su alcuni cittadini polacchi che hanno tenuto un comportamento vergognoso durante la guerra. Tuttavia negli ultimi anni i media occidentali ci presentano sempre piu' spesso come popolo corresponsabile per l'Olocausto. E' scandaloso, ripugnante e inammissibile''. ''Chiedo scusa per il brutale paragone - aggiunge -, ma e' come se il massacro delle Fosse Ardeatine venisse definito: ''Crimine italiano''. Solo perche' questo terribile eccidio fu compiuto sul territorio italiano''.