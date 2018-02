CINA TASSA IMPORT? ECCOME!

giovedì 1 febbraio 2018Tasse doganali? La Cina le applica e sono dei veri salassi. La più diffusa tariffa d’importazione in Cina è la most favoured nations la cui aliquota arriva al 65%, laddove le general tariff rates possono addirittura superare un rate del 250%. Gli export duty hanno un’aliquota che varia da 20% a 50% mentre è applicata un’imposta fino al 40% per le merci soggette a provisional tariff rates. Ai fini del computo dell’imposta doganale, si deve fare riferimento al valore del bene o alla quantità della merce oggetto di importazione/esportazione. Dunque, le formule per il calcolo del dazio sono le seguenti: Imposta doganale = valore del bene x aliquota (%) Imposta doganale = quantità di beni x aliquota (CNY) La prima formula è quella più immediata poiché moltiplica il valore, ossia il prezzo della merce per l’aliquota d’imposta doganale espressa in forma percentuale. In altre parole, il valore del bene è il prezzo finale praticato dal venditore al compratore comprensivo degli oneri accessori quali commissioni, spese di imballaggio, royalties, etc. La seconda formula, invece, fa riferimento alla quantità di beni in entrata o uscita dalla Cina da moltiplicare per un’imposta fissa espressa in CNY. Tutti gli importi su cui calcolare il dazio devono essere convertiti in CNY qualora fossero dichiarati in moneta diversa da quella cinese, e spetta sostanzialmente alle autorità doganali stabilire i tassi di cambio, secondo complicate formule il cui risultato non corrisponde mai al cambio di gironata della valuta sui mercati, ma è sempre svantaggioso per chi esporta in Cina.