SPAGNA DENUNCIATA ALL'ONU

giovedì 1 febbraio 2018Gli indipendentisti catalani Oriol Junqueras, Jordi Sánchez e Jordi Cuixart denunciano la Spagna all'Onu per la loro carcerazione preventiva, che va avanti ormai da tre mesi. Lo ha annunciato, in una conferenza stampa da Londra, l'avvocato britannico specializzato in diritti umani e diritto internazionale, Ben Emmerson. ''La detenzione da parte della Spagna rappresenta un insulto ai diritti umani, e impedisce loro di assolvere al loro ruolo di rappresentati del popolo catalano'', ha detto . La denuncia, rivolta al Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria dell'Onu, ''non vuole chiedere alle Nazioni Unite di decidere sulla questione dell'indipendenza della Catalogna - ha spiegato Emmerson - ma di riaffermare che un governo non può reprimere gli oppositori politici attraverso una detenzione arbitraria. La Spagna, che li ha incarcerati per prevenire la loro attività politica sempre esercitata pacificamente, deve rilasciare questi uomini'', ha ammonito, perché ''le azioni del governo stabiliscono un pericoloso precedente per i diritti di protesta pacifica e di opposizione politica in tutto il mondo''. Il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulle detenzioni arbitrarie fa parte del Consiglio per i diritti umani ed è composto da esperti provenienti da tutto il mondo incaricati di compiere indagini ad hoc, anche se i risultati delle loro inchieste non sono vincolanti. Emmerson ha inoltre accusato la Corte suprema spagnola di agire ''in modo dittatoriale'', negando il loro rilascio ''se non abbandonano le loro convinzioni'', e ciò rappresenta ''una violazione inaccettabile dei diritti fondamentali''.