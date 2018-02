LA RUSSA: REGOLE ACCOGLIENZA

giovedì 1 febbraio 2018“L’unico modo per evitare le tragedie in mare è non far partire le carrette della morte, e l’accoglienza, che ritengo importantissima, va sempre commisurata alla effettiva possibilità di accogliere”. Lo ha dichiarato Ignazio La Russa, deputato di Fratelli d’Italia, intervenendo alla trasmissione “L’Aria che tira” in onda su La7.“Da sempre - ha aggiunto La Russa - Fratelli d'Italia sostiene che occorra una missione internazionale europea che direttamente sul posto controlli le partenze degli immigrati. E sostiene anche, la assoluta necessità di un accordo vero, tra tutti i paesi europei, che stabilisca che coloro che hanno diritto a venire in Europa, siano distribuiti in tutti i paesi e non solo in alcuni. Perché l’immigrazione, o è controllata o è solo propaganda o, peggio, è utopia. Fare finta di voler accogliere gli immigrati e poi invece farli morire nel Mediterraneo o lasciarli abbandonati nelle nostre città, col rischio che per sopravvivere finiscano col delinquere, non va bene”.“Non capisco infine – ha concluso il deputato di Fratelli d’Italia- perché si voglia sempre sminuire il pericolo, lanciato ultimamente anche dalla segnalazione dell’Interpol, che tra i tanti immigrati che arrivano sui barconi, non possano esserci anche dei terroristi. Sembra che si debba sempre sostenere che da questa immigrazione incontrollata non ci sia alcun pericolo per l’Italia e per i nostri cittadini”.