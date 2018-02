VALORE CASE -8,1% DAL 2012

giovedì 1 febbraio 2018Secondo i dati Istat resi noti oggi, la discesa dei prezzi registrata sul mercato immobiliare residenziale a partire dal 2012, ha ridotto il valore medio delle abitazioni e, conseguentemente, il valore della ricchezza abitativa, che, per il totale dell'economia, nel 2016, risulta inferiore dell’8,1% rispetto a quella del 2011. ''Dato molto preoccupante. Le abitazioni delle famiglie passano da un valore di 4.976.910 mln del 2011, il valore massimo raggiunto, a 4.632.126 mln del 2016, con una contrazione del 6,93%. Insomma, se la casa, che è sempre stata il bene rifugio degli italiani, perde di valore, non scende solo il valore della ricchezza abitativa delle famiglie, ma viene meno la loro sicurezza economica e le prospettive per il futuro'' afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. Quindi, di fatto, gli italiani da quando ha governato il Pd hanno perso più dell'8% dei propri risparmi investiti in immobili, e dato che in Italia oltre il 70% dei cittadini possiede la casa in cui abita, ne consegue che il 70% degli italiani nei 5 anni di governi Pd è diventato più povero.