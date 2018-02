PAMELA UCCISA DALL'UOMO NERO

giovedì 1 febbraio 2018ANCONA - E' stato trattenuto dai carabinieri tutta la notte il nigeriano fermato ieri sera a Macerata per l'omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne romana scomparsa il 29 gennaio, il cui corpo smembrato e' stato trovato chiuso in due trolley nelle campagne di Pollenza. In nottata gli investigatori hanno effettuato varie perquisizioni, una in un condominio in via Spalato, dove probabilmente abita il fermato e dove sono stati sentiti alcuni inquilini: ad un appartamento sono stati apposti i sigilli e vi saranno effettuati ulteriori rilievi. Perquisita anche un'altra abitazione in via dei Velini, dove vivono due giovani stranieri, anche loro interrogati a lungo. Oggi Alessandra Verni, a madre di Pamela dovra' procedere al riconoscimento formale del corpo della ragazza, che era ospite da vari mesi della comunita' di recupero Pars di Corridonia ''come ex tossicodipendente'' hanno fatto sapere in nottata alcuni operatori, spiegando che il suo ''non era tra i casi peggiori'' e che la giovane prendeva anche lezioni di musica. Lunedi' si era allontanata volontariamente dalla comunita', pare dopo un contrasto con qualcuno dello staff, tirandosi dietro un grosso trolley, che dovrebbe essere uno dei due in cui e' stato trovato il suo corpo fatto a pezzi. Di lei, che si trovava in una situazione di fragilita', si sono perse le tracce: ''ha incontrato l'uomo nero'' dicono in comunita'. E' pero' rispuntata nelle immagini (sembra registrate il 30 gennaio) di un sistema di videosorveglianza nei pressi di una farmacia, sempre in via Spalato, seguita insistentemente dal nigeriano che poi e' stato rintracciato e fermato.