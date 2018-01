GRIMOLDI:PD IN CADUTA LIBERA

mercoledì 31 gennaio 2018MILANO - ''Il Pd è in caduta libera in Lombardia come lo è nel resto dell'Italia, sono un Titanic che va a fondo e le liste per i candidati in Parlamento compilate e imposte al Pd lombardo dai vertici nazionali sono solo l'ultima botta. Ringrazino il loro capitan Schettino in salsa fiorentina e tutti quelli che lo hanno seguito verso il naufragio, come il suo fedele segretario lombardo Alfieri, che oggi tira fuori che la forbice tra Fontana e Gori si sta accorciando. Ma dove? In quale film? Il primo a non crederci è proprio Alfieri che oggi annuncia di voler girare casa per casa in quest'ultimo mese di campagna elettorale''. Lo dichiara Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda e deputato della Lega. ''Bene lo faccia e vada dai cittadini lombardi a spiegare perché i loro governi Renzi e Gentiloni hanno tagliato decine di milioni, in questi anni, alla Lombardia per la sanità, per il sociale, per il welfare. Vadano a spiegare - aggiunge - perché il loro Governo regala fondi a pioggia per le infrastrutture del Mezzogiorno e non mette un euro su quelle lombarde, vada a spiegare perché trovano le risorse per mantenere gratuite la Salerno-Reggio Calabria e il Grande raccordo anulare di Roma ma aumentano vorticosamente i pedaggi delle autostrade lombarde. E vadano a spiegare perché negli ultimi tre anni hanno inviato in Lombardia circa 100mila richiedenti asilo spacciati per finti profughi, che manteniamo a 1100 euro al mese. Coraggio Alfieri, vai casa per casa a raccontarlo...'', conclude Grimoldi.