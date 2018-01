L'ECONOMIST SOGNA GENTILONI

mercoledì 31 gennaio 2018L'Italia votera' il 4 marzo prossimo per elezioni da cui sembra abbastanza sicuro che uscira' un Parlamento privo di maggioranza: lo afferma oggi mercoledi' 31 gennaio il settimanale britannico ''The Economist'' a commento del grafico quotidiano dei sondaggi di opinione elaborati dalla societa' National polls. Il voto di marzo sara' probabilmente seguito da lunghi negoziati tra i partiti politici e forse persino da nuove elezioni entro l'anno se le trattaive non riusciranno a formare un governo, più o meno come in Germania, d'altra parte. Il settimanale sottolinea come sia particolarmente arduo prevedere i risultati delle imminenti elezioni perche' l'Italia andra' alle urne per la prima volta con la complessa nuova legge che mescola sistema proporzionale e maggioritario: circa un terzo dei parlamentari sara' eletto con il sistema maggioritario, mentre i restanti due terzi saranno eletti con il proporzionale in liste presentate dai vertici dei partiti. Secondo ''The Economist'', l'esito piu' probabile sara' appunto un caotico stallo, nel quale nessun partito o coalizione sara' in grado da solo di formare il nuovo governo e molti attori avranno una capacita' di veto: a quel punto tocchera' al presidente della Repubblica Sergio Mattarella scegliere un possibile candidato di compromesso alla carica di presidente del Consiglio. L'attuale primo ministro italiano, Paolo Gentiloni, potrebbe quindi emergere, secondo el speranze del settimanale britannico, notoriamente filo-Ue, come il solo uomo capace di essere accettato da abbastanza forze politiche per mettere insieme una nuova coalizione di governo. Ovviamente, non è così, ma l'Economist ci spera e con lui le oligarchie della Ue.