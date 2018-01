TRUMP: LO STATO DELL'UNIONE

mercoledì 31 gennaio 2018Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha tenuto ieri sera il suo primo discorso sullo stato dell'Unione, di fronte alle Camere del Congresso federale riunite in sessione comune. A un anno dall'inizio del suo mandato, il presidente ha rivendicato i successi della sua amministrazione sul fronte economico e occupazionale, parlando di un ''nuovo momento americano'' di benessere e opportunita'. ''Non c'e' mai stato un momento migliore per cominciare a vivere il sogno americano'', ha detto Trump. Nonostante gli ultimi sviluppi dello scandalo ''Russiagate'' - con la circolazione di un rapporto, ancora non pubblicato, che attesterebbe l'uso politico dell'intelligence e della Giustizia da parte della precedente amministrazione per sorvegliare la sua campagna elettorale - Trump ha accantonato l'antagonismo partitico, ed ha optato per un approccio bipartisan, invitando il Congresso a lavorare per costruire ''un'America sicura, forte e orgogliosa''. L'inquilino della Casa Bianca ha ribadito il proprio impegno a unificare il paese ''in un'unica squadra, un unico popolo, una sola famiglia americana''. ''Sto tendendo una mano aperta ai membri di entrambi i partiti, Democratico e Repubblicano, per proteggere i nostri cittadini di tutte le origini, tutti i colori, tutti i credo'', ha detto il presidente nel corso del suo discorso, che si e' protratto per oltre 80 minuti. Centrale, nella visione di Turmp di un paese in grado di superare i veleni della contrapposizione ideologica, e' proprio la diffusione del benessere economico. Gli sgravi fiscali adottati dall'attuale amministrazione hanno gia' garantito ai lavoratori statunitensi sostanziosi aumenti in busta paga, ha detto Donald Trump.