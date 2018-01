LA CLAUSOLA DI SUPREMAZIA

mercoledì 31 gennaio 2018Intervenendo ai microfoni della trasmissione ''L'aria che tira'', su La7, il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, parla del programma del centrodestra in materia comunitaria, in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. ''La proposta di Fratelli d'Italia, che oggi e' di tutta la coalizione di centrodestra, e' la clausola di supremazia'', afferma. ''Voglio che l'Italia faccia in Europa quello che fanno gia' i tedeschi, e la Germania non e' certamente antieuropeista, ma per loro la Costituzione tedesca viene prima delle norme europee, gerarchicamente'', spiega l'ex ministro. ''Voglio cambiare il rapporto con l'Europa, perche' da noi e' normato in Costituzione'', ecco perche' propone di ''fare una riforma che lasci l'Italia libera di decidere se vengono prima le regole europee o le nostre leggi''. Rispondendo alle domande sulle diverse opinioni espresse da Salvini e Berlusconi nei giorni scorsi, sulla norma Ue che impone il tetto del 3 per cento del rapporto deficit-Pil, il leader di FdI dichiara: ''Non e' il 3 ma il 2,2 per cento, spero che questo i miei alleati lo sappiamo. Per me si puo' anche superare il 2,2, ci si puo' indebitare, ma solo se si lascia qualcosa, non per la spesa corrente - sottolinea -. Per investimenti e infrastrutture, ovvero per qualcosa che rimanga ai nostri figli'', conclude Meloni.