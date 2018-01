LA BATTAGLIA PER LA NUTELLA

mercoledì 31 gennaio 2018PARIGI - Il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire ha criticato l'operazione commerciale sulla Nutella proposta dai supermercati Intermarché, che ha provocato pericoloso corse all'accapparamento in diversi negozi della catena la settimana scorsa, invitando a ''non fare più questo genere di promozioni''. ''Ho ricevuto il direttore di Intermarché ieri. Gli ho detto che operazioni simili non potevano più essere riproposte, perché non si può assistere a scene del genere per quattro mattine di seguito in Francia'', ha dichiarato su RTl Le Maire, invitando a non ''banalizzare'' tutta questa gente che correva strattonando i malcapitati di turno per accaparrarsi il prodotto scontato. Sulla promozione, il ministro ha detto: ''C'è un accordo che è stato firmato da Intermarché e gli altri distributori per non fare questo genere di promozioni. Devono mantenere la parola''. Intermarché ha proposto da giovedì a sabato scorso una promozione del 70% sulla Nutella, vendendo una confezione da 950 grammi a 1,41 euro invece di 4,50 euro. L'operazione ha dato luogo a veri e propri tumulti ai limiti della calca in più supermercati.