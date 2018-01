ISTAT: ITALIA LAVORO VA MALE

mercoledì 31 gennaio 2018Un quadro a poche luci e molte ombre quello che emerge dagli ultimi dati sul lavoro pubblicati oggi dall'Istat. A dicembre il tasso di disoccupazione scende ma cala anche il numero degli occupati, mentre sale quello degli inattivi. Dopo la crescita registrata nel mese precedente, a dicembre 2017 la stima degli occupati diminuisce dello 0,3% (-66.000), tornando al livello di ottobre. Il tasso di occupazione scende cosi' al 58,0% (-0,2 punti percentuali). Secondo quanto riferisce l'Istat, il calo dell'occupazione nell'ultimo mese interessa entrambe le componenti di genere e tutte le classi di eta' ad eccezione degli ultracinquantenni. Risultano in diminuzione i dipendenti, sia permanenti sia a tempo determinato, mentre rimangono stabili gli indipendenti. Su base annua si conferma l'aumento degli occupati (+0,8%, +173.000) che riguarda donne e uomini. Ma la crescita si concentra tra i lavoratori a termine (+303.000) mentre calano gli indipendenti (-105.000) e in misura minore i permanenti (-25.000). Aumentano soprattutto gli occupati ultracinquantenni (+365.000) ma anche i 15-24enni (+42.000), mentre calano i 25-49enni (-234.000). Nello stesso periodo diminuiscono i disoccupati (-8,9%, -273.000) e crescono gli inattivi (+0,3%, +34.000). Il tasso di inattivita' maschile sale al 25,1%, quello femminile al 44,3%, entrambi in aumento di 0,3 punti percentuali. Anche su base annua crescono gli inattivi (+0,3%, +34.000).