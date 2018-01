GRIMOLDI: PD, FIGURACCIA EMA

martedì 30 gennaio 2018MILANO - ''La vicenda dell'Ema e' la fotografia dell'incapacita' totale di un Governo non all'altezza della situazione, privo di credibilita' e autorevolezza. Oggi Gentiloni, tirato per la giacchetta dall'intero mondo, esce dal letargo e annuncia che vuole farsi sentire con Bruxelles, dopo che da settimane sono noti i ritardi di Amsterdam e veniva chiesto al Governo di attivarsi, dalla Lega e anche da altre forze politiche, senza mai ricevere uno straccio di risposta da Palazzo Chigi o dall'altro 'fenomeno' messo alla Farnesina. Adesso l'armata Brancaleone all'Esecutivo si sveglia e annuncia tuoni e fulmini, in realta' andranno a Bruxelles in punta di piedi, senza alcuna convinzione, e rimedieranno la solita figuraccia. Su EMA la partita era da giocare mesi fa, come ha fatto l'Olanda, e non mandando il sottosegretario Gozi, che non conta nulla, a trattare per conto di nessuno''. Lo afferma in una nota Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda.