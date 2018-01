LISTE LEGA, ARRIVANO DOSSIER

martedì 30 gennaio 2018GENOVA - ''Ogni volta che vengono depositate le liste, soprattutto a Genova ci sono alcuni dossier doc che arrivano ad alcuni giornali doc che fanno uscire inchieste doc. Non so se si puo' parlare di giustizia a orologeria o se a Genova siamo particolarmente svizzeri''. A dirlo il segretario regionale della Lega in Liguria, Edoardo Rixi, commentando l'apertura di una inchiesta per riciclaggio per un possibile reimpiego occulto dei fondi ottenuti con rimborsi non dovuti durante la gestione Bossi-Belsito. ''I soldi non li abbiamo, che li cerchino pure: se li trovano siamo i primi a essere felici'', ha detto Rixi. Il segretario regionale della Lega sottolinea che ''e' la terza campagna elettorale in cui succede questo: e' giusta l'informazione ma spero che ci sia dietro solo la voglia di fare informazione e non ci siano altre voglie, magari di ostacolare un movimento politico che potrebbe andare alla guida del Paese e scombinare gli accordi finanziari molti forti a livello nazionale e che coinvolgono anche l'informazione''.