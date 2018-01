BTP OLTRE IL 2% (AUGURI...)

martedì 30 gennaio 2018Salgono i rendimenti in asta e riflettono l'andamento al rialzo dei tassi sul mercato secondario. Il risultato delle aste odierne, che hanno visto salire sensibilmente i rendimenti sulle scadenze a 5 e 10 anni, e' la conseguenza della traslazione verso l'alto della curva dei rendimenti della Zona euro, che inizia a fare i conti con la progressiva uscita dal Qe. L'aumento dei rendimenti a cui si e' assistito in questi giorni ha interessato i bond emessi da tutti i Paesi dell'area euro ed e' stato innescato da un mix di fattori che chiamano in causa la crescita dell'economia europea e le attese sempre piu' concrete di una fine del Qe entro il 2018. Per i rendimenti dei BTp non c'e' stata nessuna sorpresa - ma un crescente nervosismo - e una 'presa d'atto' del nuovo contesto nel quale i titoli di Stato dovranno muoversi da qui a pochi mesi. I costi di finanziamento del debito europei sono saliti in questi giorni sui massimi da alcuni anni a questa parte. Ieri ad esempio il rendimento del titolo di Stato tedesco a 5 anni e' tornato a veleggiare in area positiva (lo 0,013%) per la prima volta dal 2015 e il rendimento del Bund tedesco e' salito di ben 7 punti base in un giorno solo: movimenti simili hanno interessato anche i bond emessi da Olanda e Francia. Lo Schatz (titolo a 2 anni) resta per ora in territorio negativo intorno a -0,50% ma e' ai massimi di rendimento della meta' del 2016. Il BTp decennale italiano e' tornato a superare al rialzo la soglia del 2% sia sul mercato primario che secondario e per ora sembra essere al riparo dalle tensioni legate all'appuntamento elettorale del prossimo 4 marzo. Un fattore i turbolenza, quest'ultimo, che sicuramente sarà forte.