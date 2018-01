LIGURIA: FORZA ITALIA FORTE

martedì 30 gennaio 2018GENOVA - ''In Liguria Berlusconi ci ha fatto i complimenti perche' siamo la regione, tolta la Sicilia, che ha piu' voti come FI rispetto alle altre regioni''. Lo ha detto Sandro Biasotti, coordinatore regionale di Forza Italia e candidato capolista al proporzionale in Senato. ''Noi vogliamo vincere le elezioni e rimanere il primo partito: nell'ultimo sondaggio che ho visto per la Liguria, siamo al 20,9% FI, 20,9% Lega, siamo pari - ha detto Biasotti - Questo e' gia' un grande risultato perche' eravamo indietro di 5 o 6 punti fino a pochi mesi fa. Questo ci stimola, comunque l'obiettivo e' nazionale''. E sul tema candidature e ''paracadutati'', il deputato uscente ha aggiunto: ''Abbiamo presentato una griglia diversa, e questa e' la verita', pero' in tutte le regioni e' successo il finimondo. Addirittura in due o tre regioni i coordinatori si sono dimessi. Noi abbiamo mediato direi bene. Abbiamo l'eccezione di Mule' - ha ricordato Biasotti - Pero' di tutte quelle ipotesi che avevamo, e' quello con meno ''handicap'' perche' non ha nemici, non ha storia politica, e' un personaggio di grande livello giornalistico. Credo sia uno che puo' veramente darci una mano, sono soddisfatto: abbiamo trovato la soluzione migliore''.