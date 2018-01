SCHIFANI:FLAT TAX MENO TASSE

martedì 30 gennaio 2018''La flat tax sarà una delle prime misure del governo di centrodestra. È una riforma urgente e necessaria che si inserisce in un quadro di interventi volti a ricostruire il paese che in questi anni ha visto crescere vertiginosamente le disuguaglianze, la povertà e la disoccupazione. Partiremo infatti proprio dall’abbattimento della pressione fiscale e dalla semplificazione del fisco facendo attenzione ai conti e rispettando il vincolo del 3 per cento. L’aliquota unica al 23 per cento infatti consentirà nel tempo un aumento del gettito, l’eliminazione di decine e decine di detrazioni ed esenzioni, l’emersione del sommerso. Una vera e propria rivoluzione che ha già raccolto risultati soddisfacenti in altri paesi. Afferma il falso chi sostiene che tale proposta sia priva di coperture perché la flat tax non è un costo ma, come abbiamo più volte spiegato, è un modo per incrementare il gettito dello Stato perché pagheranno meno tasse tutti gli italiani e quindi conseguentemente si restringerà il divario emerso in questi anni tra i diversi ceti sociali''. Lo dice il senatore di Forza Italia, Renato Schifani.