RENZI PIAZZA CASINI...

martedì 30 gennaio 2018''Sulle banche Renzi e la Boschi hanno svelato il loro vero volto. Un inciucio: piazzano Casini a Bologna e la Boschi a Bolzano perché si vergognano di aver azzerato milioni di italiani e la Lega voterà contro'' la relazione della maggioranza in commissione banche. Così Matteo Salvini, leader della Lega, parlando con i cronisti a Montecitorio. ''Giovedì mattina - prosegue - sarò in Toscana a incontrare donne e uomini truffati e azzerati e uno dei primi atti del governo Salvini sarà recuperare da Bruxelles i soldi che gli italiani hanno mandato in Europa per salvare le banche degli altri. Renzi e la Boschi hanno massacrato il risparmio di troppi italiani''. Il centrodestra presenterà una relazione unitaria in commissione? ''Il centrodestra è unito su tutto, ha un programma comune e tutti siamo d'accordo sul fatto che gli azzerati e i truffati dalle banche vadano risarciti. Cosa che nella relazione della maggioranza della sinistra non c'è'', risponde il segretario del Carroccio.