FONTANA: PRONTO AI CONFRONTI

martedì 30 gennaio 2018MILANO - ''Nelle prossime settimane partecipero' a diversi confronti pubblici, gia' calendarizzati, con gli altri candidati governatori, per la precisione partecipero' ai confronti organizzati da Anci Lombardia, da Confindustria Lombardia e alla tribuna elettorale della Rai Lombardia'': lo afferma in una nota il candidato governatore per il centrodestra Attilio Fontana, spiegando che ''il 'tormentone' quotidiano di alcuni miei competitor, che ripetono 'Fontana si sottrae ai confronti', e' dunque totalmente privo di fondamento''. ''Detto questo - precisa Fontana - ribadisco ancora una volta che la mia campagna elettorale e' completamente rivolta all' ascolto delle questioni poste dai cittadini, dalle categorie, dal territorio e dalle sue istituzioni, e non al confronto con gli altri candidati, di cui finora non ho mai parlato e di cui non intendo parlare''. Per questa ragione, conclude l'ex sindaco di Varese, ''oltre ai confronti pubblici prima elencati, non partecipero' ad altri incontri con gli altri candidati, non volendo sottrarre tempo alla mia campagna fatta sul territorio, incontrando le persone e la loro realta' quotidiana''.