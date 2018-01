ITALIANI BOCCIANO GOVERNI PD

martedì 30 gennaio 2018Pochi italiani si dicono convinti che i Governi targati Pd di questi anni siano riusciti a mettere mano ai conti pubblici, risanandoli (18,7% lo crede, contro l'81,3% che invece critica aspramente il governo Gentiloni e i precedenti). E' quanto emerge dal Rapporto Italia 2018 di Eurispes. Male anche il versante economico, occupazionale, di sostegno alle famiglie e l'immigrazione. Piu' positivo il giudizio su contrasto a criminalita' e terrorismo, sull'immagine dell'Italia all'estero anche attraverso il sostegno al Made in Italy. Tra le attese non corrisposte, anzi tradite dai governi Pd, rilanciare i consumi e gestire la crisi immigrazione (per entrambe le voci il 24% circa dei giudizi positivi contro il 76% di negativi) la lotta alla disoccupazione (80% contro di giudizi negativi contro il 20% di giudizi positivi), offrire prospettive ai giovani (anche in questo caso 80% di giudizi negativi sui governi Pd con solo il 20% di giudizi positivi), maggiori diritti per i cittadini (76,3% di giudizi negativi contro il 23,7% positivi), garantire la coesione sociale e sostenere la natalita' (77,2% di giudizi negativi contro il 22,8% positivi e vale per entrambe le questioni), la diminuzione della pressione fiscale (80,6% la giudica una ''bufala'' contro il 19,4% che pensa sia stata ottenuta) e portare a termine una buona riforma elettorale (79,5% dà un giudizio negativo sul governo Pd e solo il 25,5% positivo). Di fatto, queste percentuali dimostrano la sonora bocciatura dei governi Pd di questi anni da parte degli italiani.