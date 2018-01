L'OROLOGERIA GENOVESE...

martedì 30 gennaio 2018La Procura di Genova ha aperto un'inchiesta per riciclaggio sulla Lega Nord. Lo riportano i quotidiani Il Secolo XIX e Repubblica. Gli accertamenti riguardano il possibile reimpiego occulto dei ''rimborsi-truffa'' ottenuti da Bossi e Belsito, secondo l'ipotesi accusatoria spostati attraverso conti e banche diverse, al fine di metterli al riparo da possibili sequestri. Secondo i pm, quei fondi sono stati incamerati, riutilizzati e forse messi al sicuro consapevolmente dalla Lega durante le gestioni di Maroni e poi di Salvini. L'indagine e' al momento a carico d'ignoti ed e' coordinata dai magistrati Francesco Pinto e Paola Calleri. Il lavoro della magistratura nasce da un esposto di Stefano Aldovisi, ex revisore dei conti condannato per il raggiro al Parlamento, assistito dall'avvocato Stefano Goldstein. Nel luglio scorso era stata pronunciata la sentenza che aveva dato il via ai sequestri: per i giudici la Lega di Umberto Bossi con tesoriere Francesco Belsito incasso' soldi pubblici senza averne diritto, grazie a certificazioni false. Per questo sono stati condannati Bossi (2 anni e mezzo), Belsito (4 anni e 10 mesi) e i revisori contabili: Diego Sanavio (2 anni e 8 mesi), Antonio Turci (2 anni e 4) e Aldovisi (1 anno e 9 mesi). L'attuale tesoriere del Carroccio, Giulio Centemero, replica: ''Siamo pronti a dimostrare che non ci sono stati movimenti finanziari sospetti''. Resta il fatto che l'indagine - combinazione - si apre a un mese dalle elezioni...