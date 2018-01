SALVINI: L'ESEMPIO AUSTRIACO

martedì 30 gennaio 2018''Da quanto mi risulta, da quanto mi raccontano i nostri amici e le nostre fonti a Bruxelles, e' un patto che non esiste. Anzi, stiamo lavorando per coinvolgere in campagna elettorale alcuni dei nostri alleati in Europa: penso agli austriaci al governo proprio con il Ppe. Loro sono la dimostrazione del fatto che se hai le idee chiare puoi andare al governo senza ostacoli''. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in una intervista a Repubblica. ''Vinciamo noi - prosegue Salvini - e il premier lo indica la Lega. E non siamo noi a dover dare garanzie alla Ue. Sono i burocrati di Bruxelles che devono scusarsi con gli italiani. Per le quote latte e mille altre cose''. Salvini chiude la porta a un'intesa tra il Caroccio e il movimento Cinque stelle: '' Li ho invitati al confronto, hanno sempre rifiutato. Ora la parola passa agli italiani, non mi interessa più''. Il leader della Lega spiega anche che il Carroccio non e' disposto a dare voti per un governo del presidente: ''No, abbiamo già dato col governo Monti. Abbiamo già visto i governi dei presidenti all'opera e a che disastro hanno portato