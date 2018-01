SPD CEDE ALLA CDU: NO TASSE

venerdì 12 gennaio 2018La Cdu di Angela Merkel e i socialdemocratici di Martin Schulz avrebbero trovato un'intesa di massima su un programma per un negoziato formale attraverso cui arrivare alla formazione di un governo. Lo riferiscono alcune agenzie internazionali citando fonti di partito. Si rafforza quindi la prospettiva della cessazione di mesi di incertezza politica a Berlino. Questo accordo di massima aprirebbe la strada per una trattativa dettagliata su un programma comune di governo. I dirigenti dei partiti dell'Unione (Cdu-Csu) e Spd si sono accordati per superare gli scogli che da settimane incagliavano le trattative per una nuova riedizione della Grosse-Koalition: tasse e migranti. E' stato raggiunto l'accordo di non aumentare l'aliquota massima di imposta, come invece chiedeva l'Spd, e di permettere il ricongiungimento familiare dei migranti al ritmo di 1000 persone al mese per un totale di 12.000 l'anno. Nel documento programmatico di 28 pagine, messo a punto in linea di massima nel corso della notte, si precisa che la Germania contribuira' con la Francia al rafforzamento ed alla riforma dell'Eurozona. L'intesa, qualora dovesse sperare l'esame delle delgazioni incaricate di limare i dettagli della bozza, dovra' poi essere sottoposta al voto degli organi della Spd. La Germania porra' a 200.000 ingressi il limite massimo dei profughi - e si sottolinea profughi - che otterranno ogni anno il permesso di entrare. Lo si legge nel documento di massima elaborato questa notte da Cdu e Spd in vista della formazione di un nuovo governo di coalizione.