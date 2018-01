CDX: SI' PATTO ANTI INCIUCIO

venerdì 12 gennaio 2018''Al vertice di domenica ho proposto agli alleati un patto anti-inciucio e su questo ho trovato gli altri leader d'accordo: i candidati del centrodestra firmeranno una dichiarazione in cui si impegnano a rispettare il vincolo con gli elettori che li hanno votati. Impegno morale che ritengo fondamentale per chi viene indicato nei collegi uninominali su cui tutti mettiamo la faccia e che deve essere preso da tutti''. Lo dice in una intervista al Quotidiano Nazionale il presidente di Fratelli d'Italia e candidato premier, Giorgia Meloni. ''La questione, infatti, non si risolvere con il notaio: e' un fatto tra noi e gli italiani. Ciascuno si prende la responsabilita' di assumere solennemente quell'impegno davanti alle telecamere in una grande manifestazione che organizzeremo i primi giorni di febbraio. Un vincolo - aggiunge - che io sono sicura di rispettare, come i miei parlamentari: FdI e' l'unico partito in questa legislatura che non si e' seduto a trattare con Renzi. Berlusconi disposto alle larghe intese se la sinistra firma il programma del centrodestra? Mi pare ottimo. Conferma la determinazione di Forza Italia a fare un governo di centrodestra. La proposta anti-trasformisti dei grillini? Io sul modello della dittatura dei cinquestelle, non scendo. A loro serve multare la gente perche' cambiano idea continuamente e hanno bisogno di persone che si adeguino, per timore di perdere soldi. L'unica cosa seria che si puo' fare, e noi ci batteremo per farlo in caso di vittoria, e' l'introduzione del vincolo di mandato in Costituzione''.