FANTASCIENZA DIVENTA REALTA'

giovedì 11 gennaio 2018Le tecnologie di intelligenza artificiale diventano sempre piu' sofisticate e ormai cominciano pure a leggere nel pensiero dell'uomo. Un team di scienziati giapponesi ha sviluppato un sistema che a partire dalle onde cerebrali umane e' in grado di ricreare immagini di cio' che una persona sta guardando o ricordando, siano queste di un oggetto, un animale, ma anche simboli astratti o lettere dell'alfabeto. Il risultato e' il frutto del lavoro di una equipe guidata dall'Universita' di Kyoto ed e' stato pubblicato sulla piattaforma scientifica BioRxiv. Per ora le immagini ricreate sono sbiadite ma gia' abbastanza aderenti a quelle ''originali''. I possibili impieghi e risvolti di una simile tecnologia sono tanti, dalle nuove possibilita' di comunicazione per persone disabili ai rischi di azzeramento totale della privacy come negli scenari piu' cupi descritti da una delle serie tv del momento, Black Mirror. All'inizio la rete neurale e' stata addestrata a riconoscere e ad associare alcune immagini naturali, come un gufo o un aeroplano, ai relativi segnali prodotti dai cervelli dei volontari che le guardavano o le ricordavano. Poi il sistema e' stato in grado di ricreare simboli astratti, di forme e colori diversi, mostrati ai volontari. Il traguardo maggiore della tecnologia, spiegano gli scienziati, e' stato quello di ricreare dal pensiero delle persone le lettere dell'alfabeto. Il modello, sottolineano, e' stato infatti addestrato solo su immagini naturali, mentre poi e' riuscito a ricostruire anche forme artificiali, dimostrando di essere realmente in grado di generare immagini dall'attivita' cerebrale e non semplicemente di ''indovinarle'' per corrispondenza a esempi noti.