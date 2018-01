SONDAGGIO: MERKEL E' FINITA

giovedì 11 gennaio 2018BERLINO - Una buona metà dei cittadini tedeschi - 56% - si aspetta che la cancelliera tedesca Angela Merkel lasci il suo incarico prima della conclusione naturale della legislatura nel 2021. Questo quanto emerge da un sondaggio Infratest Dimap commissionato dal quotidiano 'Handelsblatt' mentre la cancelliera è impegnata nei negoziati esplorativi in vista della formazione di un possibile governo di Grande Coalizione con la Csu e la Spd. Dall'inchiesta emerge una valutazione ambivalente di Merkel da parte degli elettori: se un tedesco su cinque considera la sua calma e la sua compostezza come i suoi punti di forza, se il 10% stima l'autorevolezza che si è conquistata sulla scena internazionale, la sua perseveranza e resistenza (10%), per il 23% dei tedeschi esiste un'altra Merkel, criticata per la sua indecisione e la sua tendenza a non affrontare di peso i problemi. Tra i potenziali successori della cancelliera, nessuno viene indicato in modo netto come l'unico candidato utile: tra i preferiti spiccano il ministro dell'Interno Thomas de Maizière (37%), il capo di gabinetto e ministro delle Finanze facente funzione nel governo di transizione, Peter Altmaier (31%) e il ministro della Difesa Ursula Von der Leyen (28%). Seguono la premier della Saar, Annegret Kramp-Karrenbauer (24%) e il sottosegretario alle finanze Jens Spahn (18%).