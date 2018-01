LA MERKEL: GRANDI OSTACOLI

giovedì 11 gennaio 2018BERLINO - La cancelliera tedesca Angela Merkel - cancelliera uscente, percgè è in carica solo per la normale amministrazione - vede ancora ''grandi ostacoli'' di fronte alla possibilita' di un accordo di governo tra conservatori e social-democratici, che e' atteso oggi in serata. ''Ci sono ancora grandi ostacoli che devono essere rimossi'', ha detto Merkel stamattina, affermando che questo ultimo giorno di discussioni sara' ''una dura giornata''. ''Come Cdu, faremo tutto cio' che e' in nostro potere per trovare dei compromessi costruttivi, ma riteniamo di dover fare una buona politica per il nostro Paese, percio' questa sara' una dura giornata'', ha spiegato la Cancelliera. ''La gente si aspetta da noi che troviamo delle soluzioni ed e' in questo spirito che lavorero' oggi'', ha aggiunto. Il leader della SPD Martin Schulz ha confermato da parte sua che ''restano grossi ostacoli'' per raggiungere un accordo, nonostante i partiti ''abbiano gia' fatto passi avanti su numerosi punti''. Ha insistito soprattutto sull'attenzione che il prossimo governo dovra' riservare all'Europa: ''Se accetteremo di entrare nel governo, non sara' che a condizione di rafforzare l'Europa''.