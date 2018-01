MARONI: SALVINI STALINISTA

giovedì 11 gennaio 2018MILANO - Intervistato oggi sul Foglio da Claudio Cerasa, il governatore uscente della Lombardia interviene a tutto campo e lancia un manifesto anti populista. ''Io sono una persona leale. Sosterro' il segretario del mio partito. Lo sosterro' come candidato premier. Ma da leninista, non posso sopportare di essere trattato con metodi stalinisti e di diventare un bersaglio mediatico solo perche' a detta di qualcuno potrei essere un rischio. Consiglierei al mio segretario non solo di ricordare che fine ha fatto Stalin e che fine ha fatto Lenin ma anche di rileggersi un vecchio testo di Lenin. Ricordate? L'estremismo e' la malattia infantile del comunismo. Se solo volessimo aggiornarlo ai nostri giorni dovremmo dire che l'estremismo e' la malattia infantile della politica''. E sul futuro? Possiamo dire, chiede il Foglio, che fra i tratti di incompatibilita' culturale tra lei e il suo segretario, e forse fra i tratti di incompatibilita' politica, vi e' anche un'idea diversa del rapporto che deve avere la politica con la giustizia? ''Possiamo dirlo. E' cosi'. E' questo uno dei tanti motivi che mi hanno spinto a ragionare su un futuro diverso, lontano da un modo di fare politica che capisco ma che, le dico la verita', proprio non mi appartiene''.