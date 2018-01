ZAIA RICORDA MIGLIO

giovedì 11 gennaio 2018VENEZIA - ''Oggi Gianfranco Miglio avrebbe compiuto 100 anni, e mi piace ricordare le sue battaglie che ora, tanto piu' dopo il referendum sull'autonomia del Veneto che abbiamo celebrato lo scorso 22 ottobre, ricevono nuova linfa e concretezza''. Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ricorda cosi' il centenario della nascita dell'uomo considerato l'ideologo del federalismo e del movimento del Nord. ''Autogoverno e federalismo per tutti i territori, perche' 'il futuro non puo' che essere federale, facendo leva sulla tutela e sulla valorizzazione delle differenze, che rappresentano una ricchezza': queste sue parole oggi - sottolinea - ci guidano e ci dettano la strada per arrivare finalmente ad un Paese piu' giusto, piu' virtuoso, dove le identita' e le differenze siano rispettate e percio' adattate al governo locale''. Miglio, per Zaia, era riuscito a spiegare ''meglio e prima di ogni altro perche' l'attuale modello di Italia non poteva e non puo' funzionare, sdoganando il pensiero federalista fino ad allora considerato utopia, ma che oggi si dimostra un processo inarrestabile in Italia, in Europa e nel mondo''. ''Perche' se il centralismo e' centrifugo - conclude - solo il federalismo puo' essere collante per le diversita', per le identita', per i popoli. Quindi, oggi, o il Paese tutela e riconosce le autonomie, o l'Italia e' destinata al fallimento come si e' visto in tutti i centralismi nella storia''.