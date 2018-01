SUICIDI ITALIANI ALL'ESTERO

mercoledì 10 gennaio 2018Per cinque milioni di immigrati che si insediano nel nostro Paese, cinque milioni di italiani, nostri connazionali, sono all’estero inseguendo opportunità non trovate in Italia. Don Giovanni De Robertis, direttore generale della Fondazione Migrantes della Cei, ha dato la misura di un processo che, di questo passo, condurrà a uno sconvolgimento demografico, con riflessi economici gravissimi, poiché importiamo povertà ed esportiamo tanti giovani laureati e formati. Allarmanti le notizie relative alla situazione di molti nostri connazionali all'estero e il dato dei suicidi degli italiani oltreconfine (a Londra le cronache parlano, in media, di uno al mese), un fenomeno drammatico che interessa i nostri connazionali ma che è costantemente sottaciuto da tanta retorica pro-accoglienza e pro-migranti”. Così l’europarlamentare e vicesegretario federale della Lega Lorenzo Fontana commentando le parole di Giovanni De Robertis, direttore generale della Fondazione Migrantes della Cei, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione delle iniziative della Chiesa italiana per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, in programma domenica prossima.