HA DETTO GIORGIA MELONI

mercoledì 10 gennaio 2018''Le parole di Berlusconi sul Jobs Act? Il Jobs Act e' un sacco di cose, gli incentivi non sono serviti a niente, hanno drogato il mercato del lavoro. Io pero', non sarei per la reintroduzione dell'articolo 18, quindi di che stiamo parlando? Quando qualcuno me lo dice gli rispondo...''. Cosi' Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, che oggi e' stata ospite di Un Giorno da Pecora, il programma di Rai Radio1 condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Oggi l'altro suo alleato Matteo Salvini ha invece proposto di eliminare l'obbligo dei vaccini: cosa ne pensa? ''Capisco la perplessita' degli alleati su come il governo abbia fatto il decreto, pero' non facciamo confusione: i vaccini sono stati la piu' importante scoperta medica degli ultimi secoli, senza sarebbero morti milioni di bambini. Questo va detto. Poi si puo' discutere su come si fa in modo che la gente sia portata a vaccinare, su questo sono d'accordo''. La Meloni ha poi aggiunto a Rai Radio1: ''il tema comunque non e' tanto l'abolizione di cio' che e' stato fatto dagli altri ma quello che faremo noi. Io al primo posto nel programma di centrodestra ho chiesto che ci fosse il tema del sostegno alla famiglia, dell'incentivo alla natalita' per far si che la gente abbia liberta' di fare figli''.