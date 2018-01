LOMBARDIA: NON C'E' PARTITA

mercoledì 10 gennaio 2018MILANO - ''Non c'e' partita'', dunque, la rinuncia ad una sua ricandidatura non porta la Lombardia ad essere piu' contendibile per gli 'avversari' del centrosinistra. Infatti, per quanto riguarda il candidato del centrodestra, l'ex sindaco leghista, Attilio Fontana ''non vedo grossi problemi'': lo ha detto il governatore della Regione Lombardia, Roberto Maroni, arrivato nel pomeriggio a Piacenza per un incontro organizzato dalla Cna sull'autonomia al quale partecipa anche il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. ''Non posso pensare che in Regione Lombardia oltre a Roberto Maroni, unico, irripetibile, insostituibile, non ci sia nessun altro nel centrodestra in grado di vincere. Non esiste. Non mi reputo - ha osservato Maroni a margine dell'iniziativa - cosi' straordinariamente indispensabile ed insostituibile''. Secondo l'ex ministro del Carroccio ''la Lombardia e' una regione concreta che valuta le cose che hai fatto. Il nostro governo in questi cinque anni ha fatto cose importanti. Lo riconosce lo stesso Gori perche' se il suo slogan e' 'fare meglio' - ha continuato Maroni - vuol dire che riconosce che abbiamo fatto bene in questi cinque anni''. Quindi, ''non vedo grossi problemi per Attilio Fontana - ha concluso il governatore uscente della Regione Lombardia - che e' un amico, un amministratore, una persona seria, capace, competente, onesta e che, sono certo, sara' il degno successore di un grande, quello attuale, presidente della Regione Lombardia''.