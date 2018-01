BREXIT = BUCO 14 MLD PER UE

mercoledì 10 gennaio 2018Con l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea al bilancio comunitario ''verranno a mancare ogni anno 12-14 miliardi di euro netti'', ha detto il commissario responsabile del Bilancio Guenther Oettinger in una conferenza stampa per presentare gli orientamenti della Commissione sul prossimo quadro finanziario multi-annuale post-2020. ''Il Regno Unito ''fornisce il 15% delle entrate e e' un contributore netto'' al bilancio Ue, ha ricordato Oettinger. spiegando che per compensare il ''buco'' della Brexit la Commissione proporra' sia tagli al bilancio sia contributi aggiuntivi agli Stati membri. Ma ''sara' necessario solo un piccolo aumento del contributo dei 27 Stati membri'', ha detto Oettinger. ''Il massimale sara' l'1% del Pil'' che ''sono tanti soldi: sono 150 miliardi di euro l'anno'', ha spiegato il commissario. I tagli dovrebbero riguardare tutte le politiche dell'Ue, compresa Agricoltura e Coesione, con l'eccezione del programma di scambi di studenti ''Erasmus+'' e del programma di ricerca ''Horizon'', ha aggiunto Oettinger. Secondo Oettinger nel quadro finanziario pluriannuale post-2020, le politiche per la difesa, le migrazioni, il controllo delle frontiere e l'accoglienza dei rifugiati ''richiederanno fino a 10 miliardi l'anno''. Visto il buco da 12-14 miliardi creato dalla Brexit, ''saranno inevitabili i tagli'' alla Politica agricola comune (Pac) e alla Politica di coesione (i fondi strutturali per le regioni piu' povere, ndr), ha detto Oettinger. Tuttavia il commissario ha escluso tagli a Pac e coesione dell'ordine ''del 30% o del 15%''. La Commissione potrebbe proporre anche una riduzione del numero di funzionari europei dal 2023 in poi. Oettinger, invece, e' apparso esitante.