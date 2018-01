PUIGDEMONT PRESIDENTE

mercoledì 10 gennaio 2018Carles Puigdemont, ex presidente della deposta Generalitat catalana e candidato di Junts per Catalunya (JpCat), ha raggiunto ieri un accordo politico con Marta Rovira, numero due del partito Sinistra Repubblicana di Catalogna (Erc), durante una cena a Bruxelles, per la sua rielezione a Presidente della Catalogna, in barba al governo di Madrid. Lo riferiscono oggi i principali quotidiani spagnoli che rivelano come il tema centrale dell'accordo sia il sostegno di Erc all'investitura di Puigdemont come presidente della futura Generalitat catalana e la formazione di una coalizione parlamentare catalana indipendentista. Stando a quanto dichiarato da alcune fonti interne all'Erc, Puigdemont avrebbe proposto un'investitura telematica, probabilmente vai Skype, a cui seguirebbe un discorso ufficiale letto in Catalogna da un rappresentante. Le parti negoziali sono al momento al lavoro per studiare appunto le varie possibilita' di un'investitura telematica o delegata e gli avvocati dell'Erc stanno vagliando tutte le possibili clausole tecnico legali per la nomina di Puigdemont. L'ex presidente catalano e Rovira hanno accettato di iniziare una legislatura con la votazione di una Mesa del Parlamento con quattro membri divisi equamente tra JpCat ed Erc