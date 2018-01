FINANCIAL TIMES SULL'ITALIA

mercoledì 10 gennaio 2018Il risorto centro-destra italiano guidato dall'ex primo ministro Silvio Berlusconi ha messo la promessa di una ''flat tax'' al centro del suo programma in vista delle elezioni del 4 marzo prossimo: lo scrive The Financial Times dando voce alle preoccupazioni in sede Ue sulle conseguenze che questa promessa potrebbe avere per le ''impoverite'' finanze del paese. ''La flat tax e' semplice e giusta perche' rende l'evasione fiscale non conveniente'' ha spiegato Berlusconi: ''Meno tasse per le famiglie, per le aziende e per i lavoratori dipendenti significa piu' consumi, piu' produzione, piu' occupazione e piu' fondi per le casse dello Stato per aiutare i cittadini in difficoltà''. Forza Italia e gli alleati euroscettici della Lega sono molto ottimisti in vista delle elezioni, nota il ''Financial Times'' ricordando come, secondo i sondaggi, se riusciranno a rimanere insieme potrebbero sconfiggere sia il Pd guidato da Matteo Renzi che l'anti-establishment Movimenti 5 stelle. Sebbene tuttavia l'idea di una flat tax sia parte del pensiero economico conservatore da decenni, fa notare il quotidiano britannico, essa e' stata raramente realizzata ed i principali esempi della sua applicazione vengono da paesi dell'Europa centro-orientale, dove per altro funziona molto bene. L'idea e' molto attraente per i contribuenti italiani, gravati da un peso fiscale tra i maggiori del mondo sviluppato, a riprova che anche spingendo le tasse oltre ogni limite, perfino quello del buonsenso, il risultato non produce una diminuzione del debito pubblico.