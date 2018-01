EPI NON RACCOGLIE FIRME?

martedì 9 gennaio 2018MILANO - Il gruppo di Energie per l'Italia c'era al momento della convocazione dei comizi per le regionali e dunque non deve raccogliere le firme per presentarsi alle elezioni, anche se due consiglieri su tre sono nel frattempo confluiti in Forza Italia. Questo sostiene Stefano Parisi in un comunicato che arriva poco prima della riunione dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale sulla questione. ''Noi di Energie per l'Italia ci siamo e siamo nella coalizione di centrodestra. E' inutile - ha sottolineato Parisi - cercare di soffocarci come ha fatto Forza Italia che in Regione Lombardia ha maldestramente tentato di impedirci di presentare la nostra lista e il nostro simbolo sulla scheda elettorale, provocando lo scioglimento del nostro Gruppo politico in Consiglio regionale''. ''Siamo certi che il Presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio non si presteranno a questo disegno e prenderanno atto con l'urgenza che il momento elettorale richiede che il nostro Gruppo era regolarmente costituito all'atto dell'emanazione del decreto prefettizio dei comizi elettorali. In un momento cosi difficile, dopo la rinuncia di Maroni alla ricandidatura in Regione - ha concluso - non c'e' bisogno di alimentare l'allontanamento degli elettori dal voto e la sfiducia dei cittadini nella politica''.